З початку 2025 року бізнес отримав 12537 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму понад 39 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив майже 117 тисяч кредитів на суму 405 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 804 пільгових кредити на 2,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Уряд продовжує фінансувати програму «Доступні кредити 5-7-9%». Минулого тижня ми перерахували Фонду розвитку підприємництва черговий транш у 2 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за пільговими кредитами, які банки видали у травні. Завдяки цьому підприємства, які модернізують та розширюють виробництво, а також займаються переробкою можуть розраховувати на доступне фінансування. А для бізнесу, який працює в прифронтових регіонах, Уряд збільшив з двох до п’яти років термін, впродовж якого такі компанії зможуть кредитуватись під 1%», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

9,7 млрд грн — інвестиційні кредити;

8,3 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

8,1 млрд грн — на переробку;

6,6 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (54,2 тис.), «Ощадбанк» (17,9 тис.) та «Укргазбанк» (6,4 тис.).

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.