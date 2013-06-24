У межах політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» схвалено надання 154 грантів для підприємців. 140 — для промисловців на виробниче обладнання, 14 — для фермерських господарств на створення садів і теплиць. Приймання заявок триває. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Цього року виробники вже подали 140 заявок на гранти для розвитку та відновлення переробних підприємств на суму 865 мільйонів гривень. З них шість — на відновлення виробництв, що постраждали внаслідок російських обстрілів, — зазначила очільниця уряду. — Серед заявників виробники харчових продуктів, будівельних матеріалів, одягу, металоконструкцій, скла, поліграфії, літальних апаратів, виробів із пластмаси та дерева. Підприємства створять майже 1400 робочих місць. Гранти використовують на придбання виробничого обладнання».

Загалом з початку чинності програм для розвитку та відновлення видано майже 1400 грантів на загальну суму 6,7 млрд грн. Грант на розвиток передбачає надання до 8 млн грн; на відновлення — до 16 млн грн.

Умови отримання гранта — співфінансування 50% на 50% (у разі купівлі українського обладнання — 70% на 30%) та створення понад п’яти робочих місць.

«Погоджено перші 2026 року гранти для садів і теплиць — 14 проєктів на загальну суму 51,5 мільйона гривень. Найближчим часом розпочнеться їх фінансування у громадах, — зазначила Юлія Свириденко. — Грантові кошти підуть на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства, а також тепличного господарства — закладення нових садів і будівництво сучасних тепличних комплексів. Це дасть змогу збільшити виробництво плодоовочевої продукції та посилити місцеві економіки».

Загалом 2026 року на цю програму передбачено 465 млн грн, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.