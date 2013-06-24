20 серпня Уряд ухвалив зміни до постановивід 7 березня 2022 року № 216 “Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цей документ визначає перелік медичних товарів, які закуповує ДП «Медзакупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров’я.

Завдяки ухваленим змінам пацієнти зможуть отримати доступ до сучасних ліків та виробів, які раніше не закуповувалися централізовано. Оновлення стосуються як уже наявних позицій, так і нових категорій медичних товарів, що закуповуватимуться вперше.

Зокрема, до переліку додали унікальні імпланти для лікування складних форм сколіозу у дітей. Вони мають особливість «рости» разом із пацієнтом, що зменшує кількість повторних операцій у майбутньому. Використання спеціальних педіатричних гвинтів під час встановлення імплантів робить операції точнішими та безпечнішими, а також знижує ризик ускладнень. Це важливий крок для дітей, які потребують тривалого та складного лікування викривлення хребта.

Окрім цього, держава закуповуватиме ліки для лікування аутоімунних та нейром’язових захворювань. До цього напрямку увійшли чотири препарати: імуноглобулін для внутрішньовенного введення, альбумін, метилпреднізолон та ритуксимаб. Вони використовуються у терапії складних захворювань нервової системи, які суттєво впливають на якість життя пацієнтів. Закупівлі цих ліків планується провести до кінця 2025 року.

Розширення переліку дозволяє охопити більше видів медичних товарів, необхідних для лікування пацієнтів. Закупівлю нових позицій з оновленого переліку здійснюватиме ДП «Медзакупівлі України» відповідно до чинних процедур і за кошти державного бюджету.