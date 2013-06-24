4 серпня Уряд розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості, у межах політики «Зроблено в Україні». Зокрема, до переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів. Про це повідомила Премʼєр-міністр Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

Окрім того, за її словами, Уряд дозволив отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності.

«Ця програма створює додатковий попит на українську техніку і робить її придбання більш привабливим для замовників», - підкреслила Юлія Свириденко.