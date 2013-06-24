Кабінет Міністрів України оновив механізм державної підтримки для аграріїв, що використовують меліоровані землі на прифронтових територіях. Відповідна постанова № 930«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті сільськогосподарським для надання товаровиробникам, державної підтримки які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів» ухвалена на черговому засіданні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Уряд ухвалив надзвичайно важливе рішення для підтримки агровиробників. Через наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, а також посуху на півдні та сході аграрії відразу в кількох областях України фіксують значні пошкодження та втрати врожаю. Тож фінансова підтримка з держбюджету на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури меліоративних систем дозволить збільшити площі поливу та зменшити ризики під час поливного сезону», — наголосив Міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев.

Які зміни передбачаються?

Тепер державною підтримкою матимуть можливість скористатися агровиробники та організації водокористувачів, які працюють на зрошуваних землях на прифронтових територіях.

Хто може отримати бюджетну дотацію?

Сільгосптоваровиробники, які використовують меліоровані землі, — до 50% витрат (не більше 26 500 гривень) на один гектар оброблюваних угідь за роботи з реконструкції або будівництва меліоративних систем, проведених з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.

Організації водокористувачів — до 50% вартості витрат за роботи з реконструкції та капітальний ремонт насосних станцій, які прийняті в експлуатацію з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.

Прийом заявок відбуватиметься через Державний аграрний реєстр. Про початок подання заявок на отримання підтримки буде повідомлено додатково на сайті Мінекономіки.

Довідково

Реалізація постанови забезпечить надання державної підтримки сільгоспвиробникам та організаціям водокористувачів, які, зокрема, зареєстровані та провадять господарську діяльність на території України, крім тимчасово окупованої території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) та територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Мінрозвитку, та для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.