Уряд прийняв рішення щодо розширення програми єВідновлення. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 27 серпня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами очільниці Уряду, внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави за програмою єВідновлення. Розмір такої підтримки становитиме до 2 млн грн на одну людину або сім’ю.

«На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни», — підкреслила Прем'єр-міністр.

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через «Дію», а згодом — у ЦНАПах чи в нотаріусів.

Реалізація програми розпочнеться через два місяці після офіційного оприлюднення постанови.