Зокрема, вдосконалюється система сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Також розширюється можливість використання коштів від сплачених роботодавцями сум адміністративно-господарських санкцій для розбудови безбар’єрного ринку праці, зокрема на створення або оснащення робочих місць для осіб з інвалідністю.

Відповідні зміни ініціювало Мінсоцполітики в ухваленій урядом постанові.

«Це дасть змогу зробити систему санкцій не лише інструментом контролю, а й ресурсом розвитку інклюзивного ринку праці. Кожна гривня зі штрафу має працювати на створення нових можливостей — і для людей з інвалідністю, і для роботодавців, які готові впроваджувати інклюзивні практики», — зазначив заступник міністра соціальної політики України Володимир Василенко.

Раніше роботодавець міг зіткнутися з неправильним розрахунком штрафу, коли змінювалися дані про працівників. Тепер якщо до 31 березня змінюються дані в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю автоматично перераховує суму санкції й до 10 червня надсилає уточнений розрахунок роботодавцеві. Це дасть змогу уникнути непорозумінь та спростить взаємодію з роботодавцями.

Відтепер кошти можна спрямовувати на заходи, які сприятимуть працевлаштуванню осіб з інвалідністю: технічне оснащення або адаптацію робочих місць для людей з інвалідністю: спеціальні меблі, техніку тощо; створення нових спеціальних робочих місць; випуск спеціалізованих навчальних матеріалів: літературу й аудіоматеріали для навчання людей з інвалідністю, повідомляє Мінсоцполітики.