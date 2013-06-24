11 серпня напередодні Дня Молоді Кабінет Міністрів України схвалив концепцію Державної соціальної цільової програми «Молодь України: покоління стійкості - 2030». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета Програми - це формування у молоді, як стратегічної складової людського капіталу України, відчуття приналежності до українського суспільства, розвиток її життєстійкості та створення можливостей для особистісної самореалізації.

Концепція передбачає концентрацію державних зусиль на трьох пріоритетних завданнях. Це:

Розширення участі молоді у суспільному житті та зміцненні соціальної згуртованості.

Розвиток стійкості: безпечне середовище та психоемоційне благополуччя молоді.

Сприяння самореалізації та економічної спроможності молоді.

Важливою передумовою успішної реалізації Державної програми є міжвідомча і міжсекторальна взаємодія.

«Молодь України 2030: покоління стійкості - це про нашу спільну дію і впевненість у майбутньому. Наша мета — зробити середовище безбар’єрним і дружнім для кожного, дати можливість вчитися, знаходити себе, розкривати таланти й сміливо будувати кар’єру. Бо майбутнє України твориться вже сьогодні, і творить його молодь», — наголосив Міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Наступний крок — формування заходів до Державної програми «Молодь України: покоління стійкості - 2030».