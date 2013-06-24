Уряд України схвалив законопроект, що передбачає комплексні зміни для вдосконалення електронної системи охорони здоров’я та підвищення достовірності даних. Документ розширює перелік державних систем і реєстрів для можливостей взаємодії з ЕСОЗ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, йдеться про інтеграцію з системою, що забезпечує контроль осіб і транспортних засобів, які перетинають державний кордон, а також з єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ. Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості. У результаті вдасться зменшити кількість помилок у даних, підвищити якість послуг та мінімізувати ризики зловживань.

Законопроект також передбачає передачу відомостей про фармацевтичних працівників з ЕСОЗ до органу, відповідального за контроль якості та безпеки лікарських засобів. Це дозволить посилити контроль за дотриманням ліцензійних вимог у фармацевтичній сфері.

Зміни спрямовані на те, щоб зробити електронну систему охорони здоров’я більш ефективною та прозорою.

Довідково

Електронна система охорони здоров’я – ключовий цифровий інструмент у сфері медицини та одна з найбільших цифрових екосистем в Європі. Через неї для пацієнтів формуються цифрові медвисновки, виписуються електронні рецепти та направлення, плани лікування тощо. Для держави ЕСОЗ є основою ефективного управління медичними послугами, зокрема, що надаються в рамках Програми медгарантій. Саме тому якість даних у цій системі має важливе значення.