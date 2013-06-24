Кабінет Міністрів у середу ухвалив рішення про підвищення рівня фінансування медичних закладів в Україні. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками урядового засідання, присвяченого медицині.

«Відтепер знижувальні коефіцієнти (звернень і вартості декларацій), які були доцільними у тилових районах у мирний час, не застосовуватимуть до медзакладів первинки, що працюють у зонах активних або можливих бойових дій», — зазначила очільниця уряду.