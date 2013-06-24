Кабінет Міністрів України унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Відповідну постанову № 902 від 16 липня 2025 року «Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів» ухвалено на засіданні Уряду.
Документ затверджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур. Також внесено зміни до інших постанов для узгодження з новим Порядком.
У постанові № 902 зазначено, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 763), продовжують свою діяльність. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.
Серед інших положень постанови:
- Усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше відповідно до постанови № 763, продовжують свою дію на період дії нового Порядку. Виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.
- Важливе уточнення – будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві.
- Уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, що мають необхідні технології та компетенції, оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.