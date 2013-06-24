Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, які зменшують бюрократію у війську і посилюють обороноздатність. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, закупівлю пікапів та інших вживаних транспортних засобів військовими частинами буде спрощено.

«На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, за поданням Міністерства оборони Уряд ухвалив рішення, які зменшують бюрократію у війську і посилюють обороноздатність», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Так, згідно зі змінами, військові частини зможуть купувати вживані транспортні засоби (пікапи, квадроцикли, мотоцикли) за спрощеною процедурою.

Ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість.

Крім того, на виконання доручення Президента України та за поданням Міністерства оборони, Уряд затвердив зміни, що спрощують процедуру списання військового майна. Це зменшить бюрократичне навантаження на бойові підрозділи.

«Швидкість прийняття рішень напряму впливає на боєздатність армії, і ці зміни допоможуть командирам оперативніше забезпечувати підрозділи всім необхідним», — зазначив Денис Шмигаль.

Відтепер командири зможуть самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість майна не перевищує 1,7 млн грн. Також будуть значно скорочені строки списання. Рішенням урегульовано особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів.

Зміни спрямовані на те, щоб прискорити оновлення матеріально-технічної бази, а процеси управління майном були більш гнучкими та ефективними.