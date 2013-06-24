Уряд ухвалив низку рішень на підтримку підприємців у межах політики «Зроблено в Україні». Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Продовжуємо тематичні засідання Уряду. Сьогодні зосередилися на підтримці українських виробників у межах політики «Зроблено в Україні». Ухвалили низку рішень для підприємців, про які просив бізнес під час наших регіональних поїздок», — зазначила Очільниця Уряду.

Зокрема:

1. Бізнес із прифронтових регіонів отримає більше доступного фінансування.

Уряд розширив програму «Доступні кредити 5–7–9%» — тепер вона діє на всіх прифронтових територіях, включно з територіями активних бойових дій, де працюють державні електронні сервіси. Йдеться про 57 громад у 8 областях.

Підприємці з прифронтових територій зможуть продовжити строк своїх кредитів до кінця 2027 року та рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах.

«Ми системно підтримуємо бізнес у прифронтових регіонах. Дякую кожному бізнесу, який працює у складних умовах біля фронту. Від початку програми «5–7–9» майже 10% усіх кредитів було видано саме там, а цього року частка в нових кредитах вже зросла до 26%, і прифронтовий бізнес вже отримав 16,1 млрд грн», — наголосила Юлія Свириденко.

2. Права українських виробників у публічних закупівлях будуть ще більше захищені.

Відтепер українські компанії, які хочуть продавати свої товари державі, мають надати додаткові докази про те, що продукція дійсно вироблена в Україні. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства робитиме аналіз і визначатиме шахраїв.

«Держава зможе ефективніше відрізняти вироблені в Україні товари від іноземних, які намагаються видати за українські. Публічні закупівлі мають підтримувати українське виробництво, а не псевдолокалізований імпорт.

Локалізація — один із найефективніших інструментів політики «Зроблено в Україні». Цей інструмент вже допоміг вистояти виробникам громадського транспорту, комунальної техніки, рятувальних машин та інших галузей в період повномасштабного вторгнення. Влітку ми розширили локалізацію в публічних закупівлях, і зараз вона поширюється на 128 категорій товарів», — пояснила Прем’єр-міністр.

3. Цифровізація взаємодії бізнесу і держави.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка закріплює платформу «Пульс» як державний сервіс для комунікації підприємців із владою.

«Те, що починалося як ініціатива для зворотного зв’язку, стало частиною державної політики «Зроблено в Україні». На платформі «Пульс» вже 270 тисяч відгуків і 25 тисяч коментарів бізнесу, платформа працює у кабінеті платника податків і в шести регіонах. Плануємо на «Пульсі» також запустити електронні бізнес-петиції до держорганів та публічний дашборд», — повідомила Юлія Свириденко.