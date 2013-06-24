Кабінет Міністрів України ухвалив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2201250 «Надання післядипломної освіти, підвищення кваліфікації фахівців окремих галузей економіки та працівників бюджетної сфери, керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати на деокупованих територіях України», стосовно підвищення кваліфікації фахівців окремих галузей економіки та працівників бюджетної сфери на підставі державного замовлення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Порядком визначено:
- вимоги до виконавців державного замовлення за зазначеною бюджетною програмою;
- підстави для проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення;
- повноваження конкурсної комісії;
- алгоритм проведення конкурсу;
- особливості реалізації виконання державного замовлення.
Реалізація постанови відповідно до законодавства забезпечить можливість підвищення рівня кваліфікації фахівців, визначених Порядком галузей економіки, та працівників бюджетної сфери на підставі державного замовлення і сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.