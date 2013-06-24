Кабінет Міністрів України на засіданні, присвяченому питанням охорони довкілля, ухвалив постанову про Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Новий механізм передбачає, що оператори установок передаватимуть дані, отримані з автоматизованих систем вимірювання, безпосередньо до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Державної екологічної інспекції. Це поширюється на:
- операторів установок, які працюють за інтегрованими довкіллєвими дозволами й зобов’язані встановлювати обладнання для моніторингу викидів,
- операторів установок, які запровадили такі системи добровільно.
Оператори повинні реєструвати автоматизовані системи вимірювання та засоби вимірювальної техніки в електронній формі через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема». А передача результатів моніторингу викидів у режимі реального часу здійснюється автоматизовано через інтерфейс прикладного програмування Мінекономіки, що інтегрується в «ЕкоСистему».
Що це дає?
- для держави - удосконалення системи екологічного контролю та виконання міжнародних зобов’язань України,
- для бізнесу - менше ризиків непорозумінь із контролюючими органами, зростання прозорості та репутації підприємств,
- для громадськості - вільний доступ до екологічної інформації про рівень промислових викидів.
Міністерство й надалі працюватиме над тим, щоб екологічна інформація була відкритою та зрозумілою для суспільства, державний контроль — сучасним і дієвим.