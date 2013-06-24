Уряд послідовно посилює та впорядковує управління в галузі надрокористування. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Україна рухається до формування сучасної екосистеми видобутку, переробки, створення продукції з доданою вартістю в галузі критичних мінералів. Ми маємо що запропонувати країнам­партнерам і повинні ефективно розпоряджатися нашими надрами», — зазначила очільниця уряду.

Уряд проводить перевірку сплячих та проблемних спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра. Мінекономіки та Держгеонадра проаналізували чинні ліцензії. За 29 ліцензіями, виданими на стратегічні копалини, і 10 на нафтогазоносні надра видобуток не розпочато або істотоно порушено програму робіт. Половину з них видано понад десять років тому. Щодо них буде ухвалено відповідні рішення.

Юлія Свириденко також повідомила, що Україна синхронізує санкційну політику з Великою Британією та ініціює додаткові обмеження щодо Дмитра Фірташа. Це створює правові підстави для анулювання трьох спецдозволів у Житомирській та Дніпропетровській областях. Щодо Малишевського родовища (ТОВ «Мотронівський гірничо­збагачувальний комбінат») санкції також застосовують до ТОВ «Тиберіус Плюс», яке було задіяне у спробі вивести спецдозвіл з­під санкцій.

«Стратегічні активи надалі буде передано через прозорі аукціони новим інвесторам. Українські надра мають працювати ефективно в руках порядного бізнесу на економіку України, її безпеку та для інтеграції нашої країни в ланцюги постачання стратегічних країн­партнерів», — наголосила Прем’єр­міністр, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.