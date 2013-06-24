Уряд послідовно посилює та впорядковує управління в галузі надрокористування. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
Уряд проводить перевірку сплячих та проблемних спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра. Мінекономіки та Держгеонадра проаналізували чинні ліцензії. За 29 ліцензіями, виданими на стратегічні копалини, і 10 на нафтогазоносні надра видобуток не розпочато або істотоно порушено програму робіт. Половину з них видано понад десять років тому. Щодо них буде ухвалено відповідні рішення.
Юлія Свириденко також повідомила, що Україна синхронізує санкційну політику з Великою Британією та ініціює додаткові обмеження щодо Дмитра Фірташа. Це створює правові підстави для анулювання трьох спецдозволів у Житомирській та Дніпропетровській областях. Щодо Малишевського родовища (ТОВ «Мотронівський гірничозбагачувальний комбінат») санкції також застосовують до ТОВ «Тиберіус Плюс», яке було задіяне у спробі вивести спецдозвіл зпід санкцій.
«Стратегічні активи надалі буде передано через прозорі аукціони новим інвесторам. Українські надра мають працювати ефективно в руках порядного бізнесу на економіку України, її безпеку та для інтеграції нашої країни в ланцюги постачання стратегічних країнпартнерів», — наголосила Прем'єрміністр