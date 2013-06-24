Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством у справах ветеранів, якою уточнюються процедури отримання посвідчення учасника бойових дій та отримання даних з Єдиного державного реєстру ветеранів війни і робить їх більш зручними для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Ключові зміни
- Подання заяви через ЦНАП або портал Дія.
Уточнено процедуру отримання посвідчення учасника бойових дій через ЦНАП добровольцями, яким статус надано Мінветеранів. Це скорочує бюрократію та робить отримання посвідчення доступнішим.
- Актуалізовано форму заяви.
Вона приведена у відповідність до чинного порядку, що дає змогу уникнути неузгодженостей під час отримання посвідчення учасника бойових дій
- Розширено коло осіб, які мають право на витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Усунуто юридичну колізію в частині визначення категорій осіб, які мають право отримати витяг з ЄДРВВ.
Нагадаємо, що раніше було розширено коло осіб, які можуть отримати витяг з ЄДРВВ, а саме: такий витяг можуть отримати працездатні батьки зниклих безвісти та полонених ветеранів війни.
Прийнята постанова робить послуги простішими та доступнішими: посвідчення учасника бойових дій можна отримати ближче до дому, а родини полонених і зниклих матимуть більше можливостей швидко отримати необхідні дані.
Це ще один крок до того, щоб ветеранська політика була максимально зручною та зрозумілою для тих, кого вона стосується.