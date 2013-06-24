Уряд ухвалив 1 вересня рішення про виділення 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«Щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, Уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини. Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель», - повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами засідання Кабінету Міністрів України.