Уряд ухвалив постанову, яка змінює правила роботи інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду та контролю. У ній з’явиться модуль управління ризиками, який автоматично визначатиме, які підприємства включати до плану інспекційних перевірок у 85 сферах — від охорони праці й довкілля до технічних стандартів. Новий модуль дозволить формувати плани перевірок прозоро, автоматично та без впливу людського фактора. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Що змінюється:
- ступінь ризику для підприємства визначається автоматично, за встановленими критеріями;
- система формує перелік суб’єктів для перевірок на основі їх рейтингу;
- контролюючі органи зосереджуються на високоризикових підприємствах, зменшуючи навантаження на бізнес із низьким ризиком;
- річні та комплексні плани перевірок формуються і публікуються автоматично через систему – це забезпечує прозорість і відкритий доступ для бізнесу та громадськості.
Що це дає бізнесу:
- виключення суб’єктивних рішень — система мінімізує людський фактор і зменшує корупційні ризики;
- менший тиск на сумлінні компанії;
- єдині та зрозумілі правила для всіх — бізнес може прогнозувати свою участь у планових перевірках і бачити дані онлайн;
- прозорість і відкритість — вся інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після закінчення військового стану.
Важливо: нові правила стосуються виключно інспекційних перевірок у межах державного нагляду (контролю). Податкові перевірки та дії правоохоронців мають інші процедури. Також це стосується сфер, на які не поширюється базовий Закон: наприклад, фінансова сфера, митний контроль, ринковий нагляд.