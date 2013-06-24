Після чергового жахливого обстрілу Києва Уряд запускає додатковий механізм, який дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене житло — багатоквартирні будинки та гуртожитки. Про це заявила Премʼєр-міністр Юлія Свириденко за результатами позачергового засідання Кабінету Міністрів України 2 серпня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Глава Уряду пояснила, що процедура буде спрощеною: «основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи».

«Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість — на місцях. Відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою єВідновлення», - повідомила Юлія Свириденко.

Окремо в рішенні Уряду, за її словами, передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання — до моменту завершення ремонту або отримання нового житла. «Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади», - зазначила Премʼєр-міністр.

Також на позачерговому засіданні Уряду ухвалено рішення направити Президентові проект розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.