Уряд затвердив чергові переговорні позиції України щодо вступу до ЄС за двома кластерами. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 30 травня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Нещодавно Уряд схвалив переговорну позицію України щодо Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС». Документ вже передали до Європейської комісії. Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за кластером 2 «Внутрішній ринок» та Кластером 6 «Зовнішні відносини», – зазначив він.

Денис Шмигаль підкреслив, що другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС — від вільного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу до правил конкуренції та захисту прав споживачів, що є важливим для українського бізнесу та громадян. Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні ЄС, що включає серед іншого внесок нашої держави у стабільність Європи та захист континенту від російської загрози.

Глава Уряду наголосив, що зазначені офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства в ЄС.

Він також повідомив, що Єврокомісія вже в червні планує відкрити переговори за Кластером 1.

«Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до старту передвступних переговорів. Амбітна ціль на 2025 рік — відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС», — підкреслив Денис Шмигаль.