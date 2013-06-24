30 липня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою визначено порядок розподілу коштів базового фінансування основної діяльності державних наукових установ у 2025 році. Документ стосується 23 наукових установ, що успішно пройшли державну атестацію за напрямами «Аграрно-ветеринарний» та «Суспільний» і віднесені до групи А. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Постанову розроблено на виконання пункту 23 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік». Вона вносить зміни до «Порядку використання коштів для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ».

Ключові зміни, передбачені постановою:

уперше буде виділено додаткове базове фінансування наукових установ в обсязі 155 млн грн, яке здійснюватиметься за результатами атестації — за формулою, що враховує показники діяльності (у 2025 році — для установ із найвищими оцінками державної атестації, тобто група А);

уперше кошти дійдуть до рівня відділів та лабораторій — залежно від їхнього внеску в результат атестації установи. Це зафіксовано в системі атестації й буде прописано у відповідних договорах;

ключовими чинниками впливу на обсяг фінансування установи будуть: отримана атестаційна група (у 2025 — А); обсяги залученого фінансування з позабюджетних джерел; залучення молодих учених; наявність наукових публікацій у топових виданнях (І квартиль);

складником формули є також і коефіцієнт регіональної підтримки, для врахування особливостей діяльності в прифронтових і прикордонних територіях;

кошти спрямовуватимуть на підвищення заробітної плати дослідників, які працюють у найбільш успішних відділах та лабораторіях, оновлення наукового обладнання та розвиток установи.

Що це означає для наукової сфери:

Затвердження цього механізму — важливий крок у впровадженні нової моделі базового фінансування української науки — performance-based research funding, яка враховує результати наукової діяльності та висновки державної атестації установ, а не лише наявний стан, площі та кількість ставок. Це дає змогу:

додатково підтримати ті інституції, що демонструють високу ефективність наукової діяльності;

розвивати дослідницьку інфраструктуру;

стимулювати інноваційність, орієнтацію на передові результати, відкриття й успішні прикладні впровадження.

Постанова також урегульовує питання попередньої оплати за поточними видатками під час виконання договорів у межах бюджетної програми КПКВК 2201390, що охоплює підтримку пріоритетних напрямів наукової діяльності. Уперше з часів пандемії для наукової сфери буде збільшено строк попередньої оплати робіт з боку МОН із 3 до 6 місяців. Це забезпечить більшу гнучкість і суттєво зменшить обсяг формальної звітності.

Реалізація цього рішення вперше за багато років відкриває шлях до збільшення рівня фінансування, дасть змогу зробити систему наукових досліджень більш динамічною, ефективною та наближеною до потреб суспільства й економіки.

Проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти стало можливим завдяки зокрема експертній та аналітичній допомозі, наданій у межах спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (Ukraine Improving Higher Education for Results Project, UIHERP).

Міністерство освіти і науки України висловлює подяку всім, хто долучився до впровадження цієї реформи: командам наукових установ, експертам, фахівцям директорату розвитку науки, а також організаціям-партнерам — ДНТБ України, УкрІНТЕІ, Національному фонду досліджень України, Офісу «Горизонт Європа» в Україні, Erasmus+ Office in Ukraine, УКРНОІВІ, ДП «Інфоресурс» та іншим партнерам — за злагоджену роботу в умовах повномасштабної війни.