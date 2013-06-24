51 фахівець Державної служби з надзвичайних ситуацій та дев’ять одиниць спеціальної техніки вирушили до Польщі для участі у навчаннях EU MODEX CYCLE 12, що проходять в межах Механізму цивільного захисту ЄС. Українську команду на навчаннях представляє сертифікований в ЄС модуль «Пошуково-рятувальні роботи в умовах міста». Цей модуль — важлива складова національної системи реагування на надзвичайні ситуації, він підтверджує високий рівень підготовки українських рятувальників відповідно до європейських стандартів.

Навчання зібрали майже 500 учасників з різних країн Європи. Окрім української команди, в них беруть участь рятувальні модулі з Австрії, Німеччини, Польщі, Франції. Це сприяє обміну досвідом та виробленню спільних підходів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У разі масштабних надзвичайних ситуацій, коли на місці події працює велика кількість рятувальних команд із різних країн, критично важлива чітка координація дій. Тож навчання спрямовано на відпрацювання взаємодії між різними командами, розуміння ролі та функцій кожної з них, а також узгодження протоколів ліквідації надзвичайних ситуацій відповідно до єдиних стандартів ЄС.

Навчання максимально наближено до реальних умов. Команди отримують завдання та інформацію про локації, де потрібно проводити пошуково-рятувальні роботи, в режимі реального часу. Українська команда вже провела розвідку на місці надзвичайної ситуації, визначила пріоритетні для роботи локації та організувала роботу.

Представники України розгорнули базовий табір для забезпечення життєдіяльності рятувальників і беруть участь у роботі штабу з координації всіх міжнародних команд.

Лише протягом першої доби навчань українські надзвичайники врятували троє людей, серед яких дитина. Роботи на локаціях тривають. На кожному етапі навчань дії учасників оцінюють спостерігачі та тренери, які вказують на можливі помилки й дають поради щодо їх виправлення або запобігання.

Участь у навчаннях Механізму цивільного захисту ЄС стратегічно важлива для України. У межах цього механізму Україна не лише отримує допомогу, а й зобов’язується бути готовою до взаємодії та надання допомоги країнам Європейського Союзу в разі виникнення масштабних надзвичайних ситуацій за їхнім запитом. Ці навчання — важливий елемент у підготовці команди рятувальників для міжнародної переатестації, що відбудеться у вересні 2025 року.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ