Під головуванням заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дениса Башлика відбулася низка нарад з представниками аграрних асоціацій щодо імплементації законодавчих вимог Європейського Союзу за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

26 серпня заступник Міністра провів нараду з представниками асоціацій галузі птахівництва України та асоціацій м’ясної галузі України. 27 серпня відбулися зустрічі з представниками асоціацій олійної та зернової галузей, а також секторів плодоовочівництва та хмелярства.

Головна тема обговорення – готовність українського агросектору до офіційного скринінгу щодо вступу України в ЄС.

Денис Башлик зазначив, що при адаптації до європейського законодавства важливо врахувати особливості кожної окремої сільськогосподарської галузі.

«При адаптації українського законодавства до вимог ЄС ми повинні врахувати всі інтереси наших аграріїв, які працюють у надзвичайно складних умовах. Особливо на прифронтових територіях. Перед сільгоспвиробниками стоять два серйозних виклики: війна та кліматичні зміни. Ми маємо озвучити в ЄС наші побажання, щоб зробити процес переходу на європейські стандарти максимально зручним для нашого агросектору», – наголосив Денис Башлик.

Представники асоціацій висловили зауваження та пропозиції, які було взято до розгляду.

Довідково

8-10 вересня 2025 року відбудеться офіційний скринінг щодо вступу України в ЄС за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій».