Рада Європейського Союзу схвалила 3,2 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Це – регулярний транш, передбачений в рамках Pillar I за інструментом. Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідно до вимог Ради ЄС до кінця першого кварталу 2025 року було передбачено реформаційні кроки, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував ЄC за підтримку України на шляху впровадження реформ та виконання умов співпраці з блоком.

"Європейський Союз залишається ключовим партнером України у зміцненні економічної стабільності. Завдяки фінансовій підтримці ЄС Україна може забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки, підтримувати макростабільність і бюджетну ліквідність. Вдячний європейським партнерам за своєчасну та важливу підтримку," – наголосив Сергій Марченко.

Загалом до держбюджету вже надійшло 19,6 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Тільки у 2025 році передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 3,5 млрд євро вже залучено.

Європейський Союз залишається найбільшим донором бюджетної підтримки України – 53,5 млрд євро за понад три роки.