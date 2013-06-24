Держава підтримує родини, які приймають на виховання дітей без батьківського піклування. Для великих прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) передбачене забезпечення житлом. На таке житло у 2025 році Міністерство соціальної політики виділило 833 млн грн коштів субвенції з державного бюджету. Нині в громадах триває купівля будинків. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Житло для великих прийомних сімей — не просто перша необхідність, це важливий чинник збільшення кількості дітей, які живуть в родинному теплі. Тому Мінсоцполітики спрямовує субвенцію місцевим бюджетам на придбання комфортних будинків достатньої площі. До 2029 року передбачається забезпечення житлом понад 700 таких сімей”, — говорить Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Родина Наталі Пирог — одна з тих, хто цьогоріч святкує входини у нове житло. Велику прийомну сім’ю пані Наталя з чоловіком створила багато років тому, надихнувшись досвідом інших. Перші діти, яких прийняли на виховання, вже мають свої родини, хтось — власних дітей. Проте повномасштабний напад росії змусив сім’ю залишити домівку на Дніпропетровщині. Оселились на Закарпатті, де нещодавно родина отримала будинок за кошти держбюджету в Чинадіївській громаді.

Кошти субвенції 2025 року забезпечують придбання житла для понад 120 великих прийомних сімей в різних регіонах країни. Пів сотні з них — новостворені. Решта — такі, як родина Пирог, — були вимушені рятувати дітей від війни.