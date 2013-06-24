В Україні станом на ранок 12 вересня у частині регіонів через хмарну погоду споживання електроенергії на 5,4% перевищує рівень попереднього дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 12 вересня, станом на 9:30 воно було на 5,4% більшим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина – хмарна погода у західних та центральних регіонах України, яка знижує ефективність роботи СЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через негоду станом на ранок п'ятниці у двох областях повністю або частково знеструмлені 49 населених пунктів. Бригади обленерго планують заживити споживачів до кінця доби.

Укренерго нагадує, що енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час наразі зберігається. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 15:00", - зазначили у компанії.

Джерело: Укрінформ