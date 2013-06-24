У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська зустрілася із представниками української громади в місті Віппані, штат Нью­Джерсі. Під час зустрічі зокрема обговорили питання збереження сталого зв’язку українців за кордоном з Україною та розвиток мережі єдності та центрів єдності як партнерських просторів для взаємодії українських спільнот, отримання консультацій та доступу до культурно­освітніх ініціатив.

«Для України важливі кожен українець і кожна українка, хоч би де вони були. Багато наших громадян у США будують кар’єру, навчають дітей і стають частиною американського суспільства — і це природно. Водночас ви залишаєтеся частиною глобального українства. Ваша успішна інтеграція, професійні досягнення та контакти в бізнесі й політиці є стратегічним капіталом України. І тепер, і коли настане час великої відбудови, ваш американський професійний досвід є та буде надзвичайно важливим для перемоги та трансформації нашої держави», — зазначила Ілона Гавронська.

У межах робочого візиту Ілона Гавронська взяла участь в урочистому святкуванні 100­річного ювілею Союзу українок Америки округи Нью­Джерсі і звернулася до учасниць і гостей заходу з вітальним словом.

Союз українок Америки — організація, яка постала 1925 року з об’єднання п’ятьох жіночих товариств Нью­Йорка й околиць для плекання української свідомості, організації освітньої та виховної праці, участі в жіночому русі та допомоги рідному краю. Це найстаріша та найбільша українська жіноча організація у США. Місія об’єднання — популяризувати та розвивати освітню та культурну діяльність, надавати гуманітарну допомогу українцям у всьому світі, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.