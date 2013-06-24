У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська зустрілася із представниками української громади в місті Віппані, штат НьюДжерсі. Під час зустрічі зокрема обговорили питання збереження сталого зв’язку українців за кордоном з Україною та розвиток мережі єдності та центрів єдності як партнерських просторів для взаємодії українських спільнот, отримання консультацій та доступу до культурноосвітніх ініціатив.
У межах робочого візиту Ілона Гавронська взяла участь в урочистому святкуванні 100річного ювілею Союзу українок Америки округи НьюДжерсі і звернулася до учасниць і гостей заходу з вітальним словом.
Союз українок Америки — організація, яка постала 1925 року з об’єднання п’ятьох жіночих товариств НьюЙорка й околиць для плекання української свідомості, організації освітньої та виховної праці, участі в жіночому русі та допомоги рідному краю. Це найстаріша та найбільша українська жіноча організація у США. Місія об’єднання — популяризувати та розвивати освітню та культурну діяльність, надавати гуманітарну допомогу українцям у всьому світі, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.