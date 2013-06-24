Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, торговий представник України Тарас Качка провів зустріч із представниками українського бізнесу, зокрема ІТ-галузі, для обговорення пріоритетів уряду у цифровій трансформації, гармонізації українського законодавства із правом ЄС та розвитку експортного потенціалу. До зустрічі долучилися представники таких організацій: Kharkiv IT Cluster, Kyivstar Tech,CRM.UA, SoftServe, Huawei Ukraine, Oscorp, N-iX, Forvis Mazars, DSV Logistics, UAPAY/Igama Ukraine, Devlight, Uwell, EPAM Ukraine та інші.

Ключові теми обговорення —перспективи співпраці в межах європейської інтеграції України, впровадження необхідних кроків для приєднання України до системи європлатежів (SEPA), а також адаптація українського законодавства до права ЄС з урахуванням позиції бізнесу і збереження сприятливих умов для розвитку малих та середніх підприємств (МСП).

«Наше завдання — гармонізувати українське законодавство з нормами ЄС так, щоб бізнес не втратив конкурентоспроможності, а навпаки отримав нові можливості для зростання», — підкреслив урядовець.

Віцепрем’єр-міністр зокрема поінформував про перебіг переговорного процесу щодо вступу України в ЄС та закцентував на важливості ролі бізнесу у формуванні спільної позиції держави в контексті впровадження реформ. Він зауважив, що уряд разом з Європейською комісією з лютого 2024 року проводить оцінку відповідності законодавства України праву ЄС (скринінг), який заплановано завершити восени цього року.

Тарас Качка наголосив, що для успішності продовження реформ уряду важливо отримувати регулярний зворотний зв’язок від бізнесу. Це дасть змогу краще розуміти потреби та інтереси бізнесу для їх врахування в межах переговорів про вступ до ЄС, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.