У Римі Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Він наголосив, що Україна повністю підтримує мирні ініціативи Президента Трампа. Потрібне безумовне всеосяжне припинення вогню та зустріч на рівні лідерів, щоб переговори про досягнення миру були справжніми та дієвими.
Сторони обговорили підсумки нещодавньої телефонної розмови лідерів України та США. Одним із пріоритетних питань було посилення протиповітряної оборони України на тлі масованих російських обстрілів українських міст.
Президент відзначив важливість сигналів із Вашингтона щодо відновлення постачання військової допомоги Україні. Ішлося про зміцнення Сил оборони України, перспективи закупівель американської зброї, українсько-американського оборонного виробництва, зокрема спільних проєктів з виготовлення дронів, локалізацію виробництва.
Володимир Зеленський і Кіт Келлог приділили особливу увагу продовженню санкційного тиску на рф. Зокрема йшлося про законопроєкт Грема-Блюменталя та посилення санкцій проти енергетичного, банківського секторів і тіньового російського флоту, вторинні санкції щодо покупців російської нафти, повідомляє Офіс Президента.