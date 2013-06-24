Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка взяв участь у Національному антикорупційному форумі «Integrity 2030: антикорупційна стратегія майбутнього» з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією. Він підкреслив прогрес на шляху боротьби з корупцією і повідомив, що Україна стане асоційованим членом Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва у міжнародних ділових операціях.

«Таке рішення ОЕСР — визнання суттєвого прогресу нашої країни в антикорупційній політиці. Членство у робочій групі ОЕСР та приєднання до конвенції відкривають для нас новий рівень співпраці й відповідальності, що зміцнить довіру до України як надійного партнера», — наголосив Тарас Качка.

Урядовець підкреслив, що в Україні сформовано комплексну антикорупційну систему, здатну виявляти, розслідувати та притягувати до відповідальності за корупцію високого рівня. Важливо і надалі посилювати спроможність цих інституцій, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.