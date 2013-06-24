Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яка відвідала Україну з першим на посаді візитом. Глава держави привітав Іветт Купер із призначенням і подякував за прихисток, який вона дала у своєму домі українській родині з Київщини.

«Ми дуже пишаємося, що ви вирішили здійснити свою першу поїздку саме до України. Щиро дякую. Це сигнал від Великої Британії та всього вашого народу. Ми вдячні за велику підтримку вашому уряду, вам особисто і, звичайно, Прем’єр-міністрові Стармеру», — зазначив Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ Великої Британії запевнила у продовженні підтримки України та повідомила про надання 142 млн фунтів на підготовку до зими. Вона наголосила, що Британія стоятиме поряд з Україною до досягнення миру та у відбудові країни після закінчення війни.

«Для мене в моїй першій поїздці як міністра закордонних справ найважливіше було приїхати саме сюди, щоб показати нашу непохитну підтримку України й подякувати вам та українському народові за вашу стійкість, силу й мужність перед російською агресією. Ми знаємо, що ви робите це для всіх нас, адже ваша безпека — це й наша безпека», — зазначила вона.

Президент окремо подякував Великій Британії за оголошений пакет санкцій проти росії. До нього увійшли 70 танкерів, 27 компаній, виробників і постачальників російського ВПК і три особи. Сторони говорили про важливість подальшого посилення санкцій проти росії, зокрема шляхом запровадження додаткових обмежень щодо російського енергетичного сектору.

Під час зустрічі докладно обговорили розроблення гарантій безпеки з особливим акцентом на сильну українську армію. Ішлося про подальшу оборонну підтримку та реалізацію домовленості щодо виробництва у Великій Британії дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні. Окрему увагу було приділено посиленню протиповітряної оборони та далекобійним можливостям.

Володимир Зеленський та Іветт Купер скоординували подальші кроки в межах коаліції охочих та обговорили підготовку заходів, запланованих під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко на зустрічі з Іветт Купер зазначила: «Рада вітати новопризначену міністра закордонних справ Сполученого Королівства Іветт Купер в Києві з її першим закордонним візитом. Це сильний сигнал підтримки України від Великої Британії — наших стратегічних партнерів».

Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України та економічний тиск на росію.

«Узгодили позиції, що необхідно й надалі посилювати та синхронізувати жорсткі ефективні санкції. Вони мають бути спрямовані на джерела, які живлять російську військову машину, та на тих, хто допомагає агресорові обходити обмеження», — наголосила глава уряду.

Юлія Свириденко та Іветт Купер обговорили співпрацю щодо оборонного виробництва та створення спільних підприємств, а також двосторонню співпрацю на основі угоди про вільну торгівлю між Україною та Великою Британією.

Окремо Юлія Свириденко подякувала пані Купер та її чоловікові панові Болсу за їхню доброту і прихисток для української родини, яка була змушена тікати від війни.

Джерела:Офіс Президента, Департамент інформації та комунікацій Секретаріату КМУ