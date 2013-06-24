Учора відбувся аукціон з продажу 100% акцій Вінницяпобутхім. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Під час аукціону переможна ставка зросла удвічі. Переможець аукціону готовий заплатити за підприємство 608 мільйонів гривень», — передає слова глави уряду Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане рішенням суду, отримає нового власника із зобов’язанням зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників. Як повідомляє Фонд державного майна, найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало Товариство з обмеженою відповідальністю «АФІНА-ГРУП».

В. о. голови ФДМУ Іванна Смачило підкреслила, що продаж підприємства — це подвійна користь для України: ми повертаємо об’єкт до активного економічного життя та спрямуємо отримані кошти на відновлення країни. ПрАТ «Вінницяпобутхім» — готовий бізнес із виробничою інфраструктурою, персоналом, приміщеннями та напрацьованими процесами. Покупець отримає підприємство, яке можна масштабувати, модернізувати або інтегрувати у власну бізнес-модель без необхідності запуску з нуля.