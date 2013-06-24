Приватизація залишається серед пріоритетів уряду. Мета — зменшити частку держави в економіці та знайти нових ефективних власників для активів, які будуть готові інвестувати у їх розвиток.
«Запуск великої приватизації через електронні аукціони відкрив можливості для нових інвестицій, необхідних для відбудови країни. Продаж обʼєктів дав змогу залучити до державного бюджету 8,9 млрд гривень, а підприємства отримали шанс на нове життя. Мотивовані власники прагнуть відновити й наростити виробництво, підвищити його ефективність, розширити експорт і створити нові робочі місця», — зазначила заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.
Нагадаємо, першим реалізованим лотом в рамках великої приватизації став готель «Україна» в Києві. За нього змагалося троє учасників і за підсумком торгів вартість активу зросла з 1 млрд грн до понад 2,5 млрд грн.
За результатами аукціону з продажу Об’єднаної гірничо-хімічної компанії актив було продано за понад 3,9 млрд грн.
Серед успішно реалізованих лотів великої приватизації також два санкційні активи. За газобетонний завод «Аерок» конкурували три учасники, що підняли ціну майна на торгах майже вдвічі — до майже 1,9 млрд грн. Також вдвічі зросла ціна за «Вінницяпобутхім». За нього змагалися двоє учасників і фінальна вартість становила понад 608,1 млн грн. Кошти з продажу санкційного майна надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Станом на 18 вересня в системі оголошено два аукціони з великої приватизації загальною стартовою вартістю майже 4,8 млрд грн.
Позмагатися за право придбати Одеський припортовий завод та санкційний актив Мотордеталь-Конотоп може кожен охочий, крім учасників, пов’язаних з країною-агресором.
Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства