Прем’єр-міністр Юлія Свириденко висловила вдячність народним депутатам за підтримку цього ключового документа. За словами очільниці уряду, доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн, що на 446,8 млрд грн більше, ніж 2025-го. Видатки теж зростуть і становитимуть 4,83 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж попереднього року.

«Мета бюджету — забезпечити оборону країни, підтримати людей і створити умови для економічного зростання навіть в умовах повномасштабного вторгнення», — підкреслила Юлія Свириденко. Вона повідомила, що разом з міністром фінансів було проведено за ці дні зустрічі із представниками фракцій.

«Це спільна робота, і для нас важливо, щоб бюджет був збалансованим і відповідав реальним потребам країни під час війни. Держбюджет-2026 — важлива основа планування життя держави на наступний рік та отримання міжнародного фінансування, зокрема допомоги за новою програмою МВФ на 2026—2029 роки», — наголосила очільниця уряду.

Прем’єр-міністр назвала ключові пріоритети бюджету: оборона, безпека і соціальна стійкість — фундамент, на якому будується державна політика.

1. Оборона та безпека — 100% власних надходжень держава спрямовує на Сили оборони: грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розроблення та виробництво української зброї, зокрема дронів.

«Наступного року витратимо на армію 2,8 трильйона гривень, це майже 60% усіх видатків», — зазначила Юлія Свириденко.

2. Соціальна стійкість.

Освіта — передбачили 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року). Зокрема 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025-го), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року.

Охорона здоров’я — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн до 2025 року). Серед пріоритетів: збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, безкоштовні ліки, перевірка здоров’я для громадян віком 40+ років.

Підтримка ВПО — 72,6 млрд грн. Зосереджено увагу на підтримці людей, які втратили дім через війну. Зокрема 1,4 млрд грн заклали на нову програму для підтримки ВПО з ТОТ.

Ветеранська політика — 18,9 млрд грн. Фінансування зросте на 6,3 млрд грн порівняно з минулим роком. Це зокрема підтримка житлом, інструменти для подальшої реінтеграції в цивільне життя.

Соціальна підтримка — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року), зокрема на пенсії, соціальні виплати вразливим категоріям, пільги та субсидії; підтримка осіб з інвалідністю та демографічний розвиток — комплексна підтримка сімей з новонародженими та маленькими дітьми (допологова, післяпологова допомога, «єЯсла», «Пакунок школяра»).

Безпека на прифронтових регіонах. Уперше передбачили 1 млрд грн на укриття у дитячих садках.

3. Підтримка підприємців

Уряд планує продовжити програми підтримки бізнесу та українських виробників у межах політики «Зроблено в Україні». Зокрема, в держбюджеті передбачені кошти на «Доступні кредити «5—7—9%», індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти й інші ініціативи з розвитку українських виробників. Також передбачено кошти для забезпечення українців житлом за програмою «єОселя».

4. Підтримка регіонів, зокрема прифронтових — 293 млрд грн.

Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1—11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах.

Макропоказники. Попри війну українська економіка демонструє стійкість і відновлення. 2026 року прогнозують подальше зростання ВВП до 10,31 трлн грн, уповільнення інфляції та зростання середньої заробітної плати до 30 тис. грн.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ