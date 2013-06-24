Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Безпека». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На заході були присутні Президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс, урядовці та ветерани.

Денис Шмигаль окреслив важливу роль ветеранів у життєдіяльності та обороноздатності держави.

«Понад 1,3 мільйона українців мають статус ветеранів війни. Міністерство оборони долучає їх до роботи на всіх рівнях нашої відповідальності», – зазначив він.

Зокрема, ветерани роблять важливий внесок в обороноздатність. Прикладом є система DELTA, одна з найбільш інноваційних українських розробок.

Крім того, ветерани допомагають в розмінуванні України вже зараз і будуть одним із стовпів відбудови й економічного зростання в майбутньому, додав Денис Шмигаль.

Ветерани є і будуть ключовим елементом військового резерву, а також — у центрі військово-патріотичного виховання, роботи з молоддю, базової загальновійськової підготовки студентів.

Очільник Міноборони підкреслив, що оборонне відомство буде посилювати включення ветеранів у роботу Центрів національного спротиву та залучати до державної служби.

Крім того, Міноборони разом з Мінветеранів працюють над впровадженням соціального супроводу військовослужбовців у кожному підрозділі Збройних Сил України, аби спростити отримання необхідних послуг та позбавити їх зайвих турбот.

«Найважливіше — це шана та повага до ветеранів, вшанування пам’яті полеглих, добробут родин наших захисників, участь ветеранів у забезпеченні національної безпеки та обороноздатності. Міністерство оборони є та буде ключовим учасником цієї спільної роботи», – резюмував Денис Шмигаль.