Перебої з електроенергією, відсутність у квартирах опалення та води — останні місяці стали для киян випробуванням. Адже коли місто занурюється в темряву, особливо відчутною стає потреба у простих речах: світлі, теплі, можливості зарядити телефон, щоб зберегти зв’язок із близькими. Та поруч є й ті, хто ніколи не залишається осторонь у складних обставинах, серед них і українські ветерани.

Патронатна служба «Янголи» Третього армійського корпусу разом із захисниками України розгорнула у столиці фудтраки та пункти обігріву. Нині вони працюють у районах, де ситуація найбільш критична, забезпечуючи жителів базовими речами.

Один з таких фудтраків на столичних Теремках відвідала міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова. Вона поспілкувалася із представниками патронатної служби та захисниками, які надають підтримку містянам, подякувала їм за ініціативність та небайдужість.

У пунктах обігріву можна зарядити пристрої, зігрітися чаєм, узваром або теплим бульйоном, перекусити, а також безкоштовно скористатися мобільним лазнево­пральним комплексом. Усередині до послуг людей є гарячий душ, пральні та сушильні машини, мийки, розетки та все необхідне, щоб кияни могли бодай частково повернути собі відчуття комфорту й гідності навіть у складних умовах.

Ветерани війни як ніхто знають, що означає залишатися без базових речей — тепла, світла, стабільності. Тому їхня присутність у громадах — це не про разову акцію. Це гідне продовження відповідальності, до якої вони звикли під час служби.

Вони мужньо захищали країну на фронті, а тепер підтримують її в тилу — там, де це потрібно найбільше. Участь у таких ініціативах показує, як досвід захисту трансформується в небайдужість: робити необхідне, діяти без зайвих слів і залишатися поряд тоді, коли важко, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.