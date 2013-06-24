Кабінет Міністрів України на спеціальному засіданні, присвяченому питанням ветеранської політики, схвалив законопроект “Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії російської федерації проти України”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Він фактично оновлює застарілий закон 1993 року з урахуванням сучасних реалій: визначає статуси для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей, гарантує комплексну медичну, освітню, соціальну та правову підтримку. Водночас усі чинні пільги й документи залишаються дійсними.

Вперше законопроект визначає мету, завдання та принципи державної ветеранської політики — політики, в центрі якої людина, її гідність та внесок у захист і відновлення України. Також він чітко розмежовує й унормовує ключові статуси: ветерана/ветеранки, ветерана/ветеранки з особливими заслугами перед Батьківщиною, члена сім’ї ветерана, а також члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Законопроектом пропонується:

забезпечення державної підтримки та гарантій, що включають супровід фахівцем із супроводу, підтримку у сфері охорони здоров’я та розвитку спорту ветеранів війни, підтримку та гарантії у сфері освіти та професійній адаптації, підтримку при працевлаштуванні та розвитку ветеранського підприємництва, підтримку у забезпеченні житлових прав, соціальну підтримку, правничу допомогу;

створення національної системи моніторингу впровадження програм і заходів;

запровадження послуг у сфері ветеранської політики — дій, спрямованих на задоволення потреб ветеранів та ветеранок, визначених за результатами моніторингу й оцінки, які фінансуються з державного бюджету;

унормування статусів та затвердження документів, що підтверджують статус;

закріплення повноважень органів влади у сфері реалізації ветеранської політики;

закріплення правових засад створення та діяльності ветеранських просторів;

розширення міжнародного співробітництва щодо підтримки ветеранської спільноти;

гідне увічнення пам’яті полеглих Захисників і Захисниць України.

Цей законопроект — не лише технічне оновлення. Це ціннісний вибір нашої держави. Україна переходить від застарілих підходів минулого до сучасної моделі, яка ставить у центр ветерана й ветеранку як людей, котрі відстояли свободу, а тепер мають бути забезпечені підтримкою та можливостями для життя й розвитку.