У стратегічній сесії з питань реформування та розвитку системи управління публічними інвестиціями взяли участь представники трьох міністерств – Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України, а також фахівці управління публічними інвестиціями DREAM та команда підтримки відновлення та реформ (Recovery and Reform Support Team, RST). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Від Міністерства розвитку громад та територій до сесії долучилися перший заступник Міністра Альона Шкрум та заступник Міністра Марина Денисюк. Також участь взяв голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.
Основний фокус стратегічної сесії — окреслити мету та цінність реформи управління публічними інвестиціями для стейкхолдерів, її значення та вплив на бюджетний процес відповідно до прогресу реформи за підсумками першого року її фактичного впровадження.
Учасники сесії проаналізували досвід формування Середньострокового плану публічних інвестицій на 2026-2028 роки (СПІ) та обговорили шляхи для оптимізації процесу розробки СПІ й узгодження між різними міністерствами. Ще один напрям дискусії — особливості впровадження реформи на регіональному рівні та пошук рішень, які допоможуть успішно її реалізувати на місцях.
Система управління публічними інвестиціями — фундамент для ефективного залучення інвестицій та відбудови. Реформа управління публічними інвестиціями формує єдину, прозору і системну основу, необхідну для синхронізації національних потреб, стратегій та фінансування.
Сторони домовилися продовжити налагоджувати ефективну міжвідомчу взаємодію у сфері реформування та розвитку системи управління публічними інвестиціями.
Стратегічну сесію провели за підтримки ПРООН в Україні та фінансування уряду Японії.