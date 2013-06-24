Кабінет Міністрів схвалив Стратегію наркополітики до 2030 року та затвердив операційний план з її реалізації на 2025—2027 роки. Документ дасть змогу продовжити державну політику щодо наркотиків, яка діяла до 2020 року.

Стратегія передбачає системний підхід до лікування залежностей і трансформацію ставлення суспільства до людей із залежностями, впровадження якісних, доказових і пацієнтоорієнтованих моделей лікування, що відповідають сучасним міжнародним практикам. План заходів також містить міжвідомче безперервне підвищення обізнаності громадян щодо наркополітики — зокрема в закладах освіти, на робочих місцях, у системі охорони здоров’я. Окремим напрямом визначено протидію дискримінації осіб із психічними розладами чи поведінковими порушеннями, спричиненими вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.