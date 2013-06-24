Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18–24». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідний законопроект, розроблений Міноборони, схвалений на засіданні Уряду у п’ятницю 27 червня.

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» усунуть цю невизначеність.

Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

У лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Проект пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.

Схвалений Урядом законопроект розгляне Верховна Рада України.