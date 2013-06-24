У межах наступних хвиль виплат «Зимової підтримки» допомогу 1000 грн отримають понад 2,2 млн українців: приблизно 1,3 млн — у третю хвилю, ще майже 866 тисяч — у четверту. Разом на ці виплати передбачено до 3 млрд грн.

3 грудня профінансують «зимову тисячу» для тих, хто подавав заявку в Дії 18 та 19 листопада. Фінансування також у найближчі дні отримають користувачі Дії із заявками 20—22 листопада. Очікують, що ті, хто оформив заявку через відділення Укрпошти, почнуть отримувати кошти 6 грудня.

Раніше, в межах другої хвилі виплат, допомогу отримали 2,5 млн українців на суму понад 3 млрд грн. Приймання заявок на отримання тисячі гривень триває до 24 грудня 2025 року — оформити виплату можуть усі громадяни України, які перебувають у країні, за винятком тих, хто за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або письмово в найближчому відділенні Укрпошти. Загалом українці подали 14,8 млн заявок: 12 млн через Дію і майже 952 тисячі — через Укрпошту, повідомляє Мінсоцполітики.