1 січня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №1304, якою запроваджується експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів виконавчої влади із суб’єктами господарювання через інформаційно­комунікаційну систему «Пульс». Відтепер «Пульс» офіційно функціонує як державний інструмент діалогу влади і бізнесу, збору, аналізу та використання даних від бізнесу для формування регуляторних рішень.

Постанова закріплює процедурні правила роботи системи, визначає ролі ключових учасників та встановлює обов’язкові строки опрацювання звернень. Зокрема, звернення підприємців, подані через «Пульс», мають розглядати органи виконавчої влади у строк не більш як 15 робочих днів. Такий підхід забезпечує прогнозованість процесу та підзвітність державних органів у взаємодії з бізнесом.

Практичне втілення цих процедур уже демонструє масштаб і затребуваність інструменту. На 1 січня 2026 року через платформу «Пульс» зібрано майже 350 тис. оцінок та понад 30 тис. коментарів від підприємців з усієї України. Ці дані використовують у процесі формування державної політики, зокрема для підготовки рішень та усунення регуляторних бар’єрів для бізнесу.

Координацію здійснює Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, яке відповідає за розвиток та впровадження програмного забезпечення системи, а також за забезпечення її інтеграції з інформаційними системами центральних органів виконавчої влади. Платформу вже інтегровано у понад 300 сайтів центральної та регіональної державної влади. Технічне адміністрування здійснює Прозорро.Продажі.

У межах експериментального проєкту до платформи «Пульс» під’єднано всі обласні військові адміністрації України. Також до роботи в системі залучено всі центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента України (за згодою), Урядовий контактний центр та Раду бізнес­омбудсмена. Такий склад учасників забезпечує наскрізну взаємодію між бізнесом і державою та дає змогу фіксувати проблеми підприємців на національному й регіональному рівнях державного управління.

Експериментальний проєкт реалізовуватимуть протягом двох років. За його підсумками Кабінету Міністрів буде подано звіт та пропозиції щодо подальшого нормативного закріплення механізму цифрової взаємодії бізнесу з державою, повідомляє Мінекономіки.