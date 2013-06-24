Промовистий епізод бойової роботи артилерійського розрахунку зі складу 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу ЗСУ поблизу Костянтинівки на Донеччині. 

CАУ M109 — самохідна артилерійська установка калібру 155 мм американського виробництва, яка належить до родини M109 Paladin. Розроблена у США на початку 1960-х років, вона перебуває на озброєнні багатьох країн НАТО і пережила модифікації та оновлення. Версія M109 A3 — модернізація попередньої M109 A1, що з’явилася у 1980 роки. M109 A3 — одна з модифікацій САУ, які після початку повномасштабної війни 2022 року передали Україні країни-партнери, зокрема Норвегія.

Великий грізний хижак у разі потреби готовий завдати потужного і влучного удару по ворогу. Фото надане автором

Українські артилеристи активно використовують ці САУ на різних напрямках фронту насамперед як мобільну гаубицю далекої дії, що забезпечує точну та швидку артилерійську підтримку. Працюють з М109 А3 також і бійці артилерійського розрахунку зі складу 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Щойно артилеристам надійшли координати цілі й наказ відкрити вогонь на ураження. Готова до бою САУ повагом виповзає з ретельно накритого маскувальною сіткою глибокого укриття, яке артилеристи часом жартома називають норою, і готується до пострілу.

Глибокий котлован у зріст людини добре маскує установку, приховуючи будь-які ознаки вогневої позиції від ворожих безпілотників. Видно, що під час спорудження укриття хлопці працювали на совість, розуміючи, що від ретельно виконаної роботи залежить життя бійців розрахунку. САУ ховається в такій норі, немов великий грізний хижак у надійному барлозі, щоб у разі потреби раптово вискочити з-під землі й завдати окупантові неочікуваного удару. Так відбувається і цього разу — після отримання наказу М109 виборсується назовні, наводиться на ціль та виконує коман ду: «Гармата, постріл!»

«Це М109 А3 — норвезька високоякісна машина, але їх малувато», — розповідає механік-водій САУ Микола. Гарматою він задоволений і розповідає про неї як про живу істоту, що має власний характер і є не бездушною залізякою, а повноцінним членом бойового артрозрахунку зі своїми завданнями. Бійці ж розрахунку, каже Микола, справжні універсальні солдати, які можуть за потреби легко замінити один одного: навідник сяде на місце мехвода, а механік-водій впорається із прицілом.

«Раз на раз не випадає. Коли треба всім робити, то робитимуть усі. І не важливо, хто ти — механік, заряджаючий чи номер обслуги», — каже мехвод.

Лунає постріл — і з масивного дульного гальма гармати вириваються і розсіюються порохові гази. Потужність віддачі така, що багатотонна САУ аж присідає і ще трохи вгрузає в уже розтолочений гусеницями, але доволі твердий кряжистий ґрунт. Похитуються відкриті задні дверцята на кормі машини.

Після першого пострілу слід дочекатися інформації про координати влучання, щоб скорегувати вогонь і влучити в ціль. Щойно дані отримано, навідник вносить відповідні поправки — і гармата готова до наступного удару по ворогу. Влучність М109 А3 за професійної роботи артилеристів розрахунку надзвичайно висока. Дуже часто влучають у ціль з першого ж пострілу з холодного дула лише за наданими координатами і з урахуванням метеорологічних умов.

«Один-два снаряди — і все! Навіть з першого пострілу влучали в ціль — і всі були задоволені. Усі просто шоковані! Норвежці казали, що такого не буває, щоб з першого пострілу точно в ціль», — уточнює старший навідник Георгій. За його словами, відпрацьовувати настільки влучно вдається доволі часто. І хоча він сам жартома називає це совпадєнієм, насправді такий збіг зовсім не випадковість, а свідчення якості бойової техніки та зброї, боє припасів і підготовки артилеристів. Ось і зараз перший же снаряд, яким бійці вдарили у скупчення ворожої піхоти біля лісопосадки, влучив усього за десять метрів від визначеної цілі. Для відстані в десятки кілометрів, які подолав боєприпас, це мінімальна похибка.

«До цілі 10—20 метрів — це супер! Якщо в їхньому напрямку, то там трьохсоті в будь-якому разі були. Не знаю, як із двохсотими, але трьохсоті точно були», — впевнено стверджує артилерист.

Артилеристи показують на моніторі місце влучання. Гриб розриву осколково-фугасного снаряда поступово розсіюється, і можна побачити, що місце, де ще секунду тому були ворожі піхотинці, спорожніло: їх розкидало навсібіч вибуховою хвилею і, вочевидь, добряче посікло уламками.

«Осколково-фугасні, фугасні, касетні», — перелічує мехвод Микола боєприпаси, з якими доводиться працювати артилеристам. Снарядів, за його словами, цілком вистачає. Натомість бракує іншого — вмотивованих підготовлених бійців, готових підсобити й дати перепочити артилеристам, багато з яких на війні вже не перший рік.

«Снарядів вистачає, а от рук нам бракує. Було б набагато легше, якби було більше людей», — підкреслює боєць.

Ціль уражено — завдання виконано. Масивна бойова машина здійснює зворотний маневр, відкочуючись назад в укриття. Грізний хижак ховається в барліг, щоб самому не стати здобиччю для ворога. Вітер давно розсіяв хмарку порохових газів, і котлован під маскувальною сіткою знову став таким само непомітним для повітряних очей противника, яким був до початку виконання бойового завдання.

 
 
Матеріал підготував Антон ПЕЧЕРСЬКИЙ,
АрміяІnform, онлайн-видання Міноборони
 

 