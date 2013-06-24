Учора розпочався перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях.

ВПО, які мають статус учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через «Дію».

«Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Житловий ваучер можна використати для придбання житла, інвестування в будівництво, сплати першого внеску за іпотечним кредитом, погашення іпотеки.

Подати заявку може внутрішньо переміщена особа, яка: має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року); має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ; має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території; не володіє сама та її сім’я іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій); не одержувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у «єВідновленні».

Термін чинності ваучера — п’ять років з моменту отримання. Після придбання житла на нього діятиме п’ятирічна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

Механізм виплати та реалізації ваучерів визначить Міністерство розвитку громад та територій найближчим часом.

«Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили домівки через війну», — наголосила очільниця уряду.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ