Жінки за кермом навантажувачів чи за пультом на виробництві — тепер це не виняток, а нова реальність. Все більше українських компаній приєднуються до експериментальної ініціативи Державної служби зайнятості, яка відкриває жінкам шлях у професії, що ще донедавна вважалися «чоловічими». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проект відкриває нові можливості як для бізнесу, так і для жінок. Бізнес отримує кваліфікованих фахівчинь для галузей із кадровим дефіцитом, а жінки — шанс здобути сучасну, затребувану професію та гарантоване працевлаштування. Ініціатива не лише підсилює кадровий потенціал компаній, а й робить жінок більш конкурентоспроможними на ринку праці.

З початку дії проекту вже понад 550 жінок розпочали навчання.

До топ-5 регіонів за кількістю залучених роботодавців увійшли Житомирська, Рівненська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Волинська області.

Топ-5 професій, які обрали жінки в традиційно «чоловічих» галузях: верстатниця деревообробних верстатів, трактористка, операторка котельні, водійка навантажувача та тролейбуса.

Умови участі

Навчання в межах проекту фінансується за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно «чоловічих», серед яких:

– водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;

– машиністка крана;

– трактористка;

– майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

– слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Як долучитись до проекту

Роботодавець може подати заявку на участь у проєкті як онлайн, так і офлайн.

– Онлайн-заявка надсилається автоматично до центру зайнятості через офіційний портал. Після опрацювання, фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей.

– Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де можна отримати консультацію та оформити заявку безпосередньо.

Пропонуємо вам скористатися програмою від Державної служби зайнятості!

Для консультацій звертайтесь до найближчого центру зайнятості або телефонуйте на гарячу лінію 0 800 600 288.