Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Очільник Міноборони подякував за ефективну безпекову співпрацю між Україною та Великою Британією в межах угоди про сторічне партнерство. Велика Британія залишається одним з головних партнерів у посиленні обороноздатності України, підкреслив Михайло Федоров.

«Розповів про ключові цілі на посаді міністра оборони. Посилення ППО — пріоритет №1. Окремо відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus, який уже посилює захист України від атак шахедів», — заявив міністр оборони.

Сторони домовилися про системний обмін даними щодо застосування озброєння в межах спільної роботи. Це дасть змогу швидше вдосконалювати технології відповідно до умов поля бою та підвищувати ефективність для обох країн, повідомляє Міноборони.