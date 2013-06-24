Український бізнес усе активніше долучається до експериментального проекту Державної служби зайнятості, спрямованого на розширення професійних можливостей для жінок у сферах, де традиційно працюють переважно чоловіки.

Мета ініціативи — не лише посилити кадровий потенціал компаній, а й забезпечити жінкам рівні шанси на працевлаштування та професійний розвиток. У рамках проєкту роботодавці можуть підготувати спеціалісток для тих галузей, які відчувають нестачу кваліфікованих кадрів, а жінки - отримують шанс освоїти актуальну професію та гарантовано працевлаштуватися після завершення навчання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку дії проекту вже 300 жінок розпочали навчання.

До топ 5 регіонів за кількістю залучених роботодавців увійшли Житомирська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська та Полтавська області.

Топ 3 професії, які обрали жінки в традиційно чоловічих галузях: верстатниця деревообробних верстатів, трактористка, водійка навантажувача.

Умови участі

Фінансування навчання у рамках проєкту здійснюється коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця. Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, серед яких: водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;машиністка крана;трактористка;майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Як долучитись до проекту

Роботодавець може подати заявку на участь у проекті як онлайн, так і офлайн. Онлайн-заявка надсилається автоматично до центру зайнятості через офіційний портал. Після опрацювання, фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей.

Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де можна отримати консультацію та оформити заявку безпосередньо.