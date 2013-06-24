Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін провів зустріч із головою Програмного офісу Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН) в Україні Харшет Вірк. Сторони обговорили подальші кроки у протидії торгівлі людьми в умовах війни та координацію підтримки, необхідної Україні для наближення до стандартів ЄС.

Денис Улютін наголосив, що протидія торгівлі людьми — один із пріоритетів державної політики, зокрема в межах виконання дорожньої карти з питань верховенства права та євроінтеграційних зобов’язань України. За його словами, робота міністерства зосереджена на чотирьох пріоритетах: профілактиці та зменшенні ризиків для вразливих груп населення, своєчасному виявленні й ідентифікації постраждалих за чіткими стандартами взаємодії, забезпеченні захисту, допомоги та реінтеграції постраждалих із посиленням ролі громад і регіонів, а також на розвитку цифрових рішень для міжвідомчої координації та супроводу випадків.

«Нам важливо, щоб система протидії торгівлі людьми працювала чітко і злагоджено, без зайвої бюрократії та повторної травматизації людей. Саме тому ми працюємо над новою державною програмою і цифровими рішеннями, які дадуть змогу швидше виявляти постраждалих і надавати їм необхідну допомогу», — зазначив міністр.

Обговорили підготовку нової державної програми протидії торгівлі людьми. Міністерство завершує роботу над концепцією програми та проводить консультації. Документ має оновити підходи до запобігання, захисту та відновлення постраждалих і відповідати європейським стандартам.

Під час зустрічі зосередилися на цифровізації процесів ідентифікації постраждалих. Міністерство зацікавлене у підтримці УНЗ ООН для розроблення цифрових інструментів, які мають бути інтегровані з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери (ЄІССС), щоб забезпечити прозору взаємодію відповідальних служб і безперервну підтримку людини. Денис Улютін наголосив, що в умовах війни ризики експлуатації зростають, а ефективна відповідь потребує скоординованих дій держав, міжнародних організацій і донорів.

Представники УНЗ ООН підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну в розвитку орієнтованих на допомогу постраждалим підходів та впровадженні практичних рішень у протидії торгівлі людьми.

Джерело:

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності