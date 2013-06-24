Держава розвиває якісні електронні послуги, щоб кожен українець відчував переваги цифрової держави навіть у найважчі часи. Саме тому електронні комунікації — один із пріоритетних напрямів роботи Міністерства цифрової трансформації. Щоб розвиток галузі був системним і ефективним, разом з партнерами створили Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року.

Незалежно від місця проживання — в селі чи місті, — вдома чи в дорозі, в укритті або на роботі швидкий стабільний інтернет буде доступний кожному. Базова потреба стане нормою. Інтеграція до єдиного цифрового ринку ЄС відкриває можливості для українських компаній. Вихід на міжнародні ринки стане простішим, нові клієнти та конкурентні переваги — доступними. Якісний зв’язок зробить доступними освіту, медицину, адміністративні послуги навіть у найвіддаленіших регіонах.

5G, штучний інтелект, IoT — не просто слова, а дієві інструменти для розвитку. Це шанс для наших стартапів і технологічних компаній стати лідерами нового цифрового майбутнього. Втілення стратегії відіграє ключову роль у розвитку національної економіки. Це більше інвестицій, додатково створений ВВП та надходження до бюджету, повідомляє Мінцифри.